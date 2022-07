Dunarea | Iliuta, despre tintele lui Mihali: In primul an sa formeze echipa

Retrogradata din Liga 2, la capatul unui sezon de cosmar si inglodata in datorii, Dunarii se va alinia la startul ligii a 3-a cu o noua conducere tehnica precum si cu un obiectiv moderat care nu vizeaza automat si promovarea. Noul antrenor, fostul reputat international, Gica Mihali (56 de ani) a semnat un contract pe 3, fiindu-i fixate si obiectivele pentru cele 3 sezoane pe care se presupune ca le va petrece pe banca gruparii de la malul Borcei. "In primul an, obiectivul este sa ... citeste toata stirea