Astazi s-a desfasurat tragerea la sorti a jocurilor din cadrul turului 2 al Cupei Romaniei la fotbal, editia 2023-2024.Dunarea Calarasi, calificata dupa ce a invins-o pe Inainte Modelu cu 4-1, va juca in deplasare cu Gloria Baneasa.Aureolata dupa victoria cu 3-1 in fata lui CS Dinamo Bucuresti, Viitorul Ileana va intalni pe teren propriu formatia ilfoveana SC Popesti Leordeni.Meciurile vor avea loc miercuri, 9 august de la ora 17.30 de minute. In aceasta faza s-au calificat 60 de echipe. ... citeste toata stirea