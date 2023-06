AJF Calarasi a decis pana la urma ca finala Cupei Romaniei - Faza judeteana, editia 2022-2023 sa se desfasoare sambata, 10 iunie, incepand cu ora 17.00, pe arena Venus din Independenta. Fata in fata se vor afla Viitorul Ileana si Victoria Chirnogi.In acest sezon cele doua viitoare rivale s-au intalnit de 4 ori, de 2 ori in sezonul regulat si de tot atatea ori in play-off. Prima confruntare s-a derulat pe 24 septembrie 2022 la Chirnogi, Victoria fiind invinsa cu 5+2! In retur, pe 11 martie ... citeste toata stirea