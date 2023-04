In urma sedintei Comitetului Executiv FRF din 25 aprilie s-a stabilit locul de disputare al finalei Cupei Romaniei Betano, editia 2022-2023.Ultimul act al competitiei se va desfasura in data de 24 mai 2023, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena are o capacitate de 12.363 de locuri.In martie, Federatia Romana de Fotbal a organizat la Sibiu meciul ... citeste toata stirea