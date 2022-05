FOTBAL | 27 de convocari preliminare pentru partidele Romaniei din iunie in Liga Natiunilor

Romania va disputa patru partide oficiale in luna iunie, toate in cadrul competitiei care ne poate asigura locul in barajul pentru EURO 2024.Muntenegru - ROMANIA, 4 iunie, ora 21:45, stadion PodgoricaBosnia-Hertegovina - ROMANIA, 7 iunie, ora 20:45, stadion Bilino Polje ZenicaROMANIA - Finlanda, 11 iunie, ora 21:45, stadion GiulestiROMANIA - Muntenegru, 14 iunie, ora 21:45, stadion GiulestiSelectionerul Edward Iordanescu a trimis 27 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la ... citeste toata stirea