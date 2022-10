FOTBAL | Adversarele Romaniei din preliminariile EURO 2024

Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata intr-o grupa accesibila in preliminariile Campionatului European - EURO 2024, alaturi de Elvetia, Israel, Kosovo, Belarus si Andorra, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica la Frankfurt.Finalistele ultimei editii, Italia si Anglia, fac parte din aceeasi grupa, C, in care se mai afla Ucraina, Macedonia de Nord si Malta.In urma tragerii la sorti au rezultat sapte grupe de cate cinci echipe si trei grupe de cate sase:Grupa A: Spania, ... citeste toata stirea