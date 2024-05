FOTBAL | Dunarea vs. CS Dinamo Bucuresti, in primul baraj de promovare in liga 2. Primul meci, la Calarasi, pe 22 mai

Sambata s-a tras cortina peste play-off-ul ligii a 3-a, fiind stabilite si meciurile din faza semifinala a barajului de promovare in liga 2.Clasata pe 2 in topul Seriei 3, Dunarea Calarasi va juca cu ocupanta primului loc din Seria 4, CS Dinamo Bucuresti. Primul meci este programat la Calarasi miercuri, 22 mai, de la ora 18.00. Returul se va desfasura in Capitala pe 25 mai.Invingatoarea acestui duel se va duela in runda finala a barajului de promovare cu invingatoarea dintre CS Afumati (Loc ... citește toată știrea