FOTBAL | Programul partidelor din cadrul play - off-ului Cupei Romaniei

In perioada 27-29 septembrie vor avea loc cele 16 partide din cadrul play-off-ului Cupei Romaniei Betano la fotbal.Se joaca in o singura mansa, pe terenul echipei mai slab clasate sezonul trecut. 8 echipe de Liga 1 s-au alaturat celor 24 calificate din Turul 3 al Cupei RomanieiAxiopolis Cernavoda este unica formatie de Liga 4 si singura dintre castigatoarele Cupei Romaniei-Faza Regionala inca in competitie!Sunt 8 meciuri care vor fi transmise live de Digisport, PrimaSport, OrangeSport si ... citeste toata stirea