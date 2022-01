Gala The Best FIFA Football Awards 2021 la TVR 2

Cine sunt cei mai buni fotbalisti ai anului 2021? Cel mai bun portar sau tehnician, dar si cine este autorul celui mai frumos gol al anului precedent puteti afla la TVR 2 luni, 17 ianuarie, de la ora 20:00, la Gala The Best FIFA Football Awards 2021.Pentru iubitorii fotbalului din Romania, TVR 2 transmite in direct de la Zurich ceremonia de decernare a trofeelor anuale The Best acordate de forul international condus de Gianni Infantino celor mai importante personalitati ale sportului cu ... citeste toata stirea