Gloria Fundeni, din nou pe harta fotbalistica a judetului

Gloria Fundeni revine in fotbalul calarasean dupa o absenta de 13 ani. Sub conducerea lui Gica Sector, fost portar al echipei si a primarului Gheorghita Cartusanu, Gloria se va alinia la startul ligii a 5-a cu un obiectiv clar stabilit: promovarea in L4!In aceasta perioada se munceste din greu pentru formarea lotului. Nu mai putin de 7 jucatori de la CS Branesti, formatie ce evolueaza in liga 4 Ilfov au fost convinsi sa vina la Fundeni ca sa puna umarul la preamarirea Gloriei. E vorba ... citeste toata stirea