Guvernul a adoptat noi masuri pentru competitiile sportive

Guvernul Romaniei a adoptat noi masuri privind desfasurarea competitiilor sportive in contextul valului 5 de COVID-19, iar acestea au intrat in vigoare sambata, 8 ianuarie.Astfel, competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei, in spatiile inchise sau deschise, cu participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre persoane si purtarea mastii de protectie in ... citeste toata stirea