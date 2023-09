Partida Romania-Andorra din preliminariile Euro 2024 va fi inchisa publicului larg, in urma deciziei UEFA. Dar, copiii sub 14 ani pot asista la meciul de pe 15 octombrie, ora 21:45! Intrarea lor si a insotitorilor (un adult la 10 copii) este gratuita.Federatia Romana de Fotbal invita scolile, cluburile sportive, de fotbal si nu numai, academiile de juniori, si orice alta institutie cu activitate juvenila sa vina pe stadion si sa sustina Romania in drumul spre EURO 2024!CINE ARE ACCES PE ... citeste toata stirea