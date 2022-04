Liga 2 | Esec si in Copou: Politehnica Iasi - Dunarea Calarasi 2-0

Am scapat ieftin la Iasi. In ciuda numeroaselor ocazii, Politehnica n-a izbutit decat 2 goluri in partida cu Dunarea Calarasi, desfasurata azi in cadrul rundei a 5-a a play-out-ului. Ambele goluri au fost marcate in prima repriza prin Francisc Cristea (18) si Ioan Pop (41).Etapa viitoare, Dunarea va sta urmand sa puna capat chinului pe 7 mai cand va juca acasa cu FK Csikszereda.Politehnica Iasi - Dunarea Calarasi 2-0Au marcat: Francisc Cristea (18), Ioan Pop (41)Dunarea: 12. Alex. ... citeste toata stirea