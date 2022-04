Liga 2 | Infrangere la scor de neprezentare: Dunarea - Metaloglobus 0-3!

Doar 10 minute a rezistat firava defensiva a Dunarii in fata Metaloglobusului, in partida desfasurata azi in cadrul rundei a 4-a a play-out-ului L2. Alexandru Enache a speculat o bresa in apararea noastra si l-a executat pe Costache.Scorul a luat proportii in partea a doua pe lista marcatorilor trecandu-si numele cei doi frati Herea. Mai intai Ovidiu, min. 62 iar 9 minute mai tarziu si Claudiu.Dunarea pierde la scor de neprezentare si ramane pe 6 cu doar 7 puncte. Vinerea viitoare, ... citeste toata stirea