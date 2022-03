Liga 2 | O noua infrangere la scor: Dunarea Calarasi - Unirea Slobozia 0-8!

Arena Ion Comsa a gazduit astazi partida dintre Dunarea si Unirea Slobozia, ultima pentru elevii lui Marius Paun pe teren propriu in cadrul sezonului regular. Oaspetii au castigat clar cu 8-0, dupa ce la pauza au condus cu 3-0! Este a doua infrangere la scor bifata de echipa noastra in acest an. In urma cu circa o saptamana, Dunarea era invinsa de Hermannstadt, la Medias, cu 6-0!Etapa viitoare, pustii Dunarii se vor deplasa la Cluj Napoca pentru duelul cu Universitatea.Dunarea Calarasi - ... citeste toata stirea