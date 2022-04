Liga 2 | Play-out: Egal pe Bega. Dacia, final de drum!

Sambata au avut loc partidele din runda a 6-a, penultima a play-out-ului ligii a 2-a.FK Csiksezereda (foto) a dispus cu 3-0 de Politehnica Iasi si incheie aceasta parte secunda a campionatului pe primul loc in Seria A. Egal pe Bega, Poli Timisoara si Metaloglobus incheind nedecis, 1-1. Gazdele au evoluat din min. 84 in 10 dupa ce Mera a fost eliminat pentru cumul de cartonase galbene.Dacia Braila, capat de drum in L2 cu o infrangere la scor, 0-6, la Selimbar.Dunarea Calarasi a stat. ... citeste toata stirea