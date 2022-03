Liga 2 | Politehnica Timisoara - Dunarea, in prima etapa a play-out-ului

Luni, 14 martie, la sediul FRF, a avut loc tragerea la sorti a programului play-off-ului si play-out-ului din Liga 2.Clasata pe 18 la finele sezonului regulat, Dunarea face parte din Grupa a a play-out-ului.In prima etapa, elevii lui Marius Paun vor juca in deplasare cu Politehnica Timisoara, meciu fiind programat pe 19 martie.Dunarea va disputa 3 meciuri pe teren propriu (in ordine cu CSC Selimbar, Metaloglobus si FK Csikszereda) si 3 in deplasare (in ordine cu Politehnica Timisoara, ... citeste toata stirea