Liga 2 | Se stiu echipele calificate in play-off

Sambata dupa-amiaza s-au desfasurat alte 8 jocuri din cadrul rundei a 19-a, ultima a sezonului regular al ligii a 2-a.FCD Buzau a pierdut acasa cu 0-1 in fata Concordiei si rateaza prezenta in play-off. Egal si pentru FK Csikszereda, 1-1, pe teren propriu cu FC Brasov, rezultat care-i trimite pe ciucani in play-out.CSA Steaua s-a distrat in Pantelimon castigand cu 3-1 partida cu Metaloglobus.Unirea Slobozia a obtinut victoria in fata banatenilor de la Ripensia Timisoara si intra in