Liga 2 | Surpriza la Iasi. Vezi rezultatele inregistrate pana acum in etapa a 17-a!

Sambata au avut loc alte 7 partide din cadrul rundei a 17-a a sezonului regular al L2, prima din acest an. Surpriza vine de la Iasi, acolo unde Politehnica, creditata cu prima sansa n-a izbutit decat o remiza la 1 in fata brasovenilor de la FC.FC Buzau a invins acasa cu 4-1 pe ultima clasata, Astra Giurgiu, printre marcatori figurand si fostul coechipier al Dunarii, Alin Carstocea. Integralist a fost si Robert Salceanu, imprumutat in pauza competitionala pana la vara de antrenorul Cristi ... citeste toata stirea