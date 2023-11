Astazi s-au desfasurat si ultimele 3 confruntari din cadrul rundei a 11-a, in Seria 3 a campionatului ligii a 3-a.Agricola Borcea a functionat ceas la Baneasa, castigand in fata Gloriei cu 1-0, rezultat stabilit inca din prima repriza. Agricola e pe 3 cu 20 de puncte si are sanse din ce in ce mai mari sa prinda din nou play-off-ul.Remiza la 2 la Gheorghe Doja intre Recolta si LPS HD Clinceni. CS Afumati castiga toate cele 3 puncte cu Axiopolis, scor 1-5 si revine acasa pe prima pozitie. ... citeste toata stirea