Liga 3 | Agricola Borcea merge pe mana lui Ferfelea

Aflata in mod surprinzator pe locul 9 in topul Seriei 3 a ligii a 3-a, Agricola Borcea spera sa-si atinga obiectivul la finele sezonului si anume salvarea de la retrogradare. In acest sens, primarul Aniel Nedelcu, cel care face si desface totul la echipa, a decis chiar la inceputul anului inlocuirea staffului tehnic, noul antrenor fiind Viorel Ferfelea care foarte probabil isi va ajuta echipa si din teren.In varsta de 37 de ani, Ferfelea (fost jucator la Sportul Studentesc, Universitatea ... citeste toata stirea