Liga 3 | Agricola Borcea va miza si pe Raul Ciupe

Raul Ciupe (39 de ani) va pune si el umarul la redresarea echipei Agricola Borcea, aflata acum pe loc retrogradabil in topul Seriei 3. Fostul jucator al echipelor Sportul Studentesc, FC Brasov, Universitatea Cluj va fii secundul lui Viorel Ferfelea, sosit si el in aceasta iarna la Borcea. Ultima oara in liga 4 Bucuresti la Progresul, Ciupe ar putea sprijini echipa si din teren.Pentru partea a doua a sezonului, Agricola va miza pe 6 jucatori noi: portarul, David Dutu, fundasul central, Roberto ... citeste toata stirea