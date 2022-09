Liga 3 | Agricola, tot in criza!

Patru din patru, toate pierdute! Acesta este bilantul inregistrat de Agricola Borcea in acest inceput de sezon, cel mai prost de cand evolueaza in liga 3!Ultima "isprava" a fost realizata sambata, tot pe teren propriu, in fata ilfovenilor de la CS Afumati care au castigat cu 2-0, ambele goluri fiind marcate spre final prin Al. Ciucur (80) si V. Besleaga (90+1). A fost al 4-lea cosmar, la rand, suferit de Agricola in fata ilfovenilor care au urcat chiar pe primul loc in clasament, si ca urmare ... citeste toata stirea