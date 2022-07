Liga 3 | Cum arata sistemul competitional in sezonul 2022-2023

Dupa 6 sezoane petrecute in liga 2 si unul in liga 1 (2018-2019), Dunarea Calarasi va juca din 27 august in liga 3, urmand sa fie repartizata, cel mai probabil, in Seria 3.Conform deciziei luate in Comitetul Executiv din 29 iunie 2022, in editia 2022-2023 a competitiei Liga 3 vor participa 100 de echipe, impartite in 10 serii a cate 10 echipe.Competitia se va disputa in trei faze:Faza I. Sezon regular, tur-retur, rezultand un total de 18 etape.Faza a II-a. In fiecare serie se va disputa ... citeste toata stirea