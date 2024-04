Liga 3 | Dunarea, din nou fata in fata cu cea mai buna echipa a Seriei 3

Vineri, 26 aprilie, in prologul rundei a 5-a a play-off-ului, Dunarea va juca acasa impotriva ilfovenilor de la CS Afumati. Nu incape vorba, cea mai buna echipa din Seria 3. In cele 22 de partide disputate in actualul sezon al L3, echipa antrenata de Vasile Neagu a strans 17 victorii, 4 egaluri si doar o singura infrangere. A marcat 65 de goluri, primind in schimb doar 20. Un bilant care poate da fiori oricarui adversar.Va fi cea de-a 4-a intalnire directa, pana acum, CS Afumati obtinand doua ... citește toată știrea