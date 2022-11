Liga 3 | Dunarea - FC Voluntari 2, sambata, 5 noiembrie, ora 14.00. Vezi programul rundei a 11-a!

Etapa a 11-a in Seria 3 a ligii a 3-a se va desfasura sambata, 5 noiembrie de la ora 14.00.Dunarea va juca pe teren propriu impotriva ilfovenilor de la FC Voluntari 2, in tur scorul fiind egal, 1-1.Dunarea se afla in acest moment pe locul 6 cu 13 puncte iar FC Voluntari 2 pe 7 cu 10 puncte. Partida va fi arbitrata la centru de Arthur Racoare din Curtea de Arges.Inainte Modelu se va deplasa la Baneasa pentru duelul cu Gloria, meciul fiind arbitrat de bucuresteanul, Alexandru Despina. In ... citeste toata stirea