Editeaza

Liga 3 | Dunarea incheie presezonul cu o victorie!

Sursa: Arena
Vineri, 22 August 2025, ora 13:00
5 citiri
Vineri dimineata, Dunarea a disputat in deplasare si ultimul test al verii. Elevii lui Mircea Stefan si-au masurat fortele cu Progresul Spartac Bucuresti, reusind sa castige la limita, 1-0. Reusita a purtat semnatura lui Mucuta, transferat in aceasta vara.

Vinerea viitoare, Dunarea debuteaza in noul sezon al L3. Primul duel e programat la Modelu, de la ora 18.00, cu Inainte.

Dunarea ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Cursul euro a scazut la un minim al ultimelor doua luni
Redeschiderea pietei valutare dupa minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului a ...
APIA | Vizarea carnetelor de renta viagera se face pana la 1 septembrie 2025
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca termenul limita pana la ...
ANAF lanseaza o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal in domeniul HORECA
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) lanseaza o campanie nationala de informare prin ...
ActualitateBusinessSportLife Show