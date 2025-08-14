Editeaza

Liga 3 | Dunarea, penultimul test din presezon

Sursa: Arena
Joi, 14 August 2025, ora 11:36
Dunarea Calarasi continua seria jocurilor de verificare din presezon.

Vineri, 15 august, de la ora 10.00, elevii lui Mircea Stefan vor juca la Chirnogi cu Academia Germana de Fotbal, echipa ce activeaza in liga 4 Bucuresti.

Pana la startul noului sezon al L3, Dunarea va mai disputa un amical, pe 22 august, in Capitala cu Progresul Spartac.

