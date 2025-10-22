Liga 3 | Dunarea s-a despartit de doi jucatori: Le uram mult succes in continuare

Editeaza

Sursa: Arena
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 13:21
6 citiri
Dunarea Calarasi a anuntat astazi "divortul" de doi jucatori (unul chiar capitan al echipei in acest sezon!) desi am crezut initial ca responsabili pentru parcursul mai degraba dezastruos din ultimele 6 partide au fost...rusii si nu Robert Andreescu si Alexandru Georgescu. Nu sunt precizate motivele desi...

"Multumim, Andreescu Robert si Georgescu Alexandru!

Conducerea clubului si cei doi jucatori au reziliat pe cale amiabila contractele valabile pana in vara anului 2026.

