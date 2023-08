Dunarea Calarasi a disputat astazi ultimul amical al verii dinaintea startului in noul sezon al ligii a 3-a. Pe terenul central, elevii lui Marius Paun s-au delectat pur si simplu cu vicecampioana judetului, Spicul Vilcelele, decisa in continuare sa ramana in prim - planul fotbalului local.Partida care s-a desfasurat pe parcursul a doua reprize a cate 40 de minute fiecare, s-a terminat cu scorul de 4-0, reusitele purtand semnaturile lui R. Baceanu (5, 14), B. Visan (27) si A. Stefanov (67). ... citeste toata stirea