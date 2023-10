In Seria 3, primul meci al rundei a 7-a va avea loc la Calarasi. Vineri, 6 octombrie, de la ora 15.00, Dunarea se va afla fata in fata cu Agricola Borcea, echipe aflate pe locurile 2 si respectiv 4.Duelul va fi arbitrat de un trio dobrogean format din Eduard Ionita (Tulcea) - Erchian Ionus (Medgidia) si Dorinel Colniceanu (Tulcea). Observator de arbitri a fost desemnat Adrian Gligoras (Targoviste) iar delegat de joc, Daniel Mihai (Bucuresti).In primavara acestui an cele doua viitoare ... citeste toata stirea