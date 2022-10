Liga 3 | Etapa 10: Inainte Modelu - Recolta Gh. Doja, vineri, 28 octombrie, ora 15.00

In Seria 3 a ligii a 3-a, vineri, 28 octombrie incepe returul. De la ora 15.00, Inainte Modelu, locul 3 cu 16 puncte, va juca pe teren propriu cu Recolta Gheorghe Doja, formatie aflata pe 5 tot cu 16 puncte in cont. In tur, modelenii au castigat cu 2-1.Meciul va fi arbitrat de un trio alcatuit din Marius Spinu (Bucuresti) - Alexandru Craciun (Onesti) si Florinel Barbu (Giurgiu).Etapa a 10-a continua sambata cu restul de 4 dueluri. Dunarea Calarasi va evolua acasa impotriva constantenilor de ... citeste toata stirea