Liga 3 | Etapa 13: Inainte si Agricola vor juca sambata, Dunarea, miercurea viitoare

In Seria 3, runda a 13-a programeaza 4 partide, sambata, 19 noiembrie, incepand cu ora 14.00.Inainte Modelu, locul 4 cu 20 de puncte, va juca in deplasare cu ocupanta locului secund, Gloria Albesti. In tur, modelenii au castigat cu 3-1.Ocupanta locului 9, Agricola Borcea (9 puncte) se va deplasa in fieful liderului, CS Afumati. In tur, ilfovenii s-au impus cu 2-0.Dunarea Calarasi va disputa abia miercuri, 23 noiembrie, de la ora 14.00 duelul cu Farul 2 Constanta intrucat echipa ... citeste toata stirea