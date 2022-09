Liga 3 | Etapa 3: Dunarea Calarasi - CS Amara, sambata, 10 septembrie, ora 17.00

Dunarea Calarasi va debuta sambata, oficial, si pe teren propriu in acest nou sezon al ligii a 3-a. De la ora 17.00, elevii lui Gica Mihali isi vor masura fortele, in premiera, cu ialomitenii de la CS Amara, partida contand pentru etapa a 3-a.In primele doua runde, Dunarea a obtinut o victorie (1-2 la Albesti cu Gloria) si un egal (1-1 la Voluntari cu FC 2 Voluntari), ambele jocuri fiind disputate in deplasare. De partea cealalta, CS Amara, nou - promovata, a suferit doua infrangeri, una in ... citeste toata stirea