Liga 3 | Inainte Modelu, prima victorie!

Modelenii de la Inainte au disputat sambata primul test din 2023, intalnind pe teren propriu echipa de liga 4, Dunarea Gradistea, locul 2 in topul Seriei A.Gazdele care au demarat pregatirea inca de marti s-au impus lejer cu 5-1, desi la pauza, scorul a fost egal, 0-0.Modelenii au punctat in ordine prin Robert Andreescu (52), Marian Ciobotaru (55), Liviu Gheorghe (57) si Catalin Magureanu (71, 76). Oaspetii au marcat in minutul 65.Echipa antrenata de Costel Ilie, locul 4 in clasamentul ... citeste toata stirea