Inainte Modelu a pierdut astazi primul amical al verii, cedand acasa cu 1-2 in fata bucurestenilor de la Progresul Spartac care spera sa joace din noul sezon tot in L2.Oaspetii au deschis scorul in minutul 14 prin N. Leafu, egalarea survenind in min. 49 in urma unui penalty transformat de Al. Musca. Tabela a suferit ultima modificare in minutul 82 odata cu golul inscris de acelasi Leafu.La mijlocul saptamanii, modelenii au remizat tot acasa, 4-4, cu Gloria Baneasa. Urmeaza primul joc ... citeste toata stirea