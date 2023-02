Liga 3 | Modelenii pregatesc sezonul de primavara la munte

Timp de o saptamana, 12-19 februarie, modelenii se vor antrena la Covasna, Inainte fiind singura echipa din judetul Calarasi, la nivelul ligii a 3-a, care va efectua un stagiu de pregatire montan. Sub comanda antrenorului Costel Ilie se afla 18 jucatori care vor disputa si un amical, programat miercuri, 15 februarie, ora 14.00. Adversara va fi formatia Sepsi 2 Sf. Gheorghe, echipa aflata in acest moment pe locul 6 in clasamentul Seriei 5 al L3.Printre cei 18 jucatori se afla si cele doua ... citeste toata stirea