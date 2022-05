Liga 3 | Play-off: Borcea, din nou fara replica

Sambata au avut loc partidele din runda a 7-a a play-off-ului in S3. Agricola Borcea a bifat o noua infrangere la scor in fata liderului, CS Afumati care s-a impus cu 7-1. Este cea de-a 3-a infrangere consecutiva suferita in fata ilfovenilor in acest play-off!In celalalt meci, SC Popesti Leordeni a reusit sa castige duelul de pe teren propriu cu Farul 2 Constanta, scor 2-1.Runda viitoare se va desfasura sambata, 14 aprilie. Agricola va juca pe teren propriu cu echipa de la ... citeste toata stirea