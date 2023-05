Agricola Borcea are nevoie de victorie ca de aer in partida de pe teren propriu cu FC Voluntari 2, programata azi de la ora 18.00 in cadrul rundei a 8-a a play-out-ului, pentru a nu-si altera definitiv sansele de supravietuire in liga 3.Meciul va fi condus la centru de Madalina Gherghi (Buftea), cei doi asistenti fiind Alexandru Negru (Buftea) si Valentin Mindeart (Popesti Leordeni). Observator de arbitri va fi galateanul, Mihai Pais iar delegat de joc, Costel Petre (Targoviste).In tur, pe ... citeste toata stirea