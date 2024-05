Liga 3 | S-a tras cortina si peste play-out!

Sambata dupa-amiaza au avut loc si ultimele meciuri din cadrul play-out-ului ligii a 3-a, in Seria 3.Inainte Modelu s-a deplasat la Baneasa pentru duelul cu Gloria care s-a impus pana la urma cu 2-1. Modelenii incheie pe 4 cu 28 de puncta, bifand in cele 10 meciuri disputate 3 victorii, tot atatea egaluri si 4 esecuri.Progresul Fundulea a izbutit un rezultat de palmares, 1-1, in deplasare cu lidera play-out-ului, Recolta Gheorghe Doja. Un egal care nu o ajuta deloc pe Progresul care s-a ... citește toată știrea