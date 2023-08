Astazi a avut loc stabilirea tintarului meciurilor din cadrul noului sezon al ligii a 3-a care va debuta pe 26 august. In Seria 3 vor evolua, in premiera, nu mai putin de 4 echipe calarasene: Dunarea, Inainte Modelu, Agricola Borcea si Progresul Fundulea (nou - promovata).In runda inaugurala, Dunarea si Inainte Modelu vor evolua acasa urmand a intalni formatiile LPS HD Clinceni, respectiv FC Voluntari 2.Progresul Fundulea si Agricola Borcea vor juca in deplasare cu Axiopolis Cernavoda, ... citeste toata stirea