Liga 3 | Seria 3: Partida FC Voluntari 2 - Dunarea Calarasi, televizata!

In Seria 3 a L3 vor avea loc astazi nu mai putin de 4 partide din cadrul rundei a 2-a. De la ora 17.00, FC Voluntari 2 si Dunarea Calarasi se vor afla fata in fata, partida putand fi urmarita live pe Metropola TV.Dunarea disputa astazi al 3 lea joc oficial din ultimele 7 zile, primele doua fiind castigate cu acelasi scor 2-1. Elevii lui Gica Mihali au invins in deplasare pe Gloria Albesti, in runda inaugurala a noului sezon al L3 iar marti au trecut de Inainte Modelu, ... citeste toata stirea