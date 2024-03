Liga 3 | Seria 3: Sezonul de primavara debuteaza vineri la Modelu

Putine zile ne mai despart de reluarea campionatului ligii a 3-a. In Seria 3, primul joc din 2024 va avea loc vineri, 8 martie, la Modelu.Inainte si Recolta Gh. Doja au onoarea de a deschide balul vineri, de la ora 15.00. Modelenii spera sa obtina toate cele 3 puncte care sa-i asigure o primavara mai calma, in vreme ce ialomitenii au urgenta nevoie de cele 3 puncte pentru a nu-si compromite definitiv sansele de calificare in play-off.Etapa a 13-a continua sambata, 9 martie cand sunt ... citește toată știrea