Liga 3 | Seria A: Partidele din runda a 17-a, sambata, 16 martie, ora 15.00

Penultima etapa a sezonului regulat in Seria 3 este programata sambata, 16 martie, incepand cu ora 15.00.Dunarea Calarasi, locul 2 si matematic calificata in play-off va juca in deplasare cu Recolta Gh. Doja, echipa care trage tare pentru a prinde locul 4, ultimul calificant in play-off.La Calarasi, pe centralul Ion Comsa se vor duela Progresul Fundulea si Agricola Borcea, ultima aureolata dupa succesul la scor de neprezentare inregistrat in partida precedenta cu Dunarea Calarasi.Lideul,