Editeaza

Liga 4 | Amical de top, sambata, la Floroaica: Spicul vs. Dunarea Ciocanesti!

Sursa: Arena
Vineri, 08 August 2025, ora 16:28
6 citiri
Spicul Valcelele va intalni sambata la Floroaica un adversar de top in presezon. Dupa ce rand pe rand au "cazut" variantele Dunarea Gradistea si Avantul Independenta, vicecampioana isi va masura ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Sorin Grindeanu: Programul "Anghel Saligny" reprezinta o linie rosie pentru PSD
Presedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, presedintele Camerei Deputatilor, a anuntat ca social ...
Dolarul a influentat evolutia leului
Usoara revenire a cererii de moneda americana, dupa caderea suferita de aceasta vineri dupa amiaza ...
Liga 4 | Finantare de la bugetul local pentru Dunarea Ciocanesti
Dunarea Ciocanesti este una din performerele sezonului trecut al ligii a 4-a. A castigat Cupa ...
ActualitateBusinessSportLife Show