Liga 4 | Batalia pentru locul 4

Au mai ramas doua necunoscute pentru play-off, in cele doua Serii ale ligii a 4-a. Batalia se va duce in ultima etapa programata la finele saptamanii.In Seria A, lupta se da intre ACS Roseti si Dunarea Gradistea, echipe aflate acum pe locurile 4 si 5, despartite de un singur punct.Sambata, Dunarea Gradistea a pierdut surprinzator in fata lehlienilor de la Victoria, scor 2-4, meciul considerat pe teren propriu desi s-a disputat la Ciocanesti. Duminica, ACS Roseti a castigat acasa cu 2-1 ... citește toată știrea