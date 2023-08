Astazi, la Cuza Voda, a avut loc sedinta Adunarii Generale ordinare a AJF Calarasi in cadrul careia a fost stabilit si programul meciurilor din sezonul 2023-2024 al ligii a 4-a.Se vor alinia la start 20 de echipe impartite in doua serii. Meciurile din runda inaugurala se vor disputa sambata, 2 septembrie.In Seria A, meciul vedeta se va desfasura la Ciocanesti intre Dunarea si Spicul Vilcelele, echipe care au dominat competitia in editia precedenta. Venus va merge la Lehliu pentru ... citeste toata stirea