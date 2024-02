Liga 4 | Duel interesant: Viitorul Ileana vs. Dunarea Ciocanesti

Viitorul Ileana se pregateste intens pentru partea secunda a stagiunii 2023-2024 la capatul careia spera sa obtina, in premiera, nu doar titlul de campioana judeteana ci si dreptul de a evolua din sezonul viitor in liga 3.Sambata, 17 februarie, elevii lui Ionut Sotir, cei mai buni din Seria B vor da piept cu Dunarea Ciocanesti, echipa aflata pe 3 in clasamentul Seriei A, o pretendenta reala la calificarea in play-off-ul campionatului. Meciul, programat la ora 11.00, se va desfasura la ... citește toată știrea