Liga 4 | Play-off | Seria A: Venus Independenta revine dupa 2 ani in finala campionatului!

Independenta, locul unde fotbalul se simte excelent de cel putin 3 decenii, a gazduit sambata seara finala play-off-ului in Seria A a Ligii a 4-a.Venuys, in calitate de gazda avea nevoie ca de aer de victorie in fata liderei momentului, Dunarea Ciocanesti pentru a reveni, dupa o pauza de 2 sezoane in finala campionatului judetean de fotbal.La startul meciului, Dunarea, neinvinsa in play-off (5 meciuri, 5 victorii!) avea un avans de doua puncte, care n-am mai contat dupa primul fluier al ... citește toată știrea