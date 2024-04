Liga 4 | Play-out | Seria B: Victorii pentru Unirea si Steaua, in runda inaugurala

Doua victorii in dreptul gazdelor si una, a oaspetilor, iata bilantul rundei inaugurale a play-out-ului in Seria B a campionatului judetean de fotbal.Unirea Manastirea a castigat duelul cu lantern rosie, Colinele Mitreni, scor 5-2. Victorie si pentru Steaua Radovanu, doar 3-2 cu echipa din Cascioarele. Surpriza insa duminica atunci cand Partizan Crivat a cedat acasa cu 3-4 in fata Viitorului din Sarulesti.Runda secunda se va desfasura sambata viitoare.Etapa 1 | RezultateUnirea ... citește toată știrea